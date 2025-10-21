El homenaje a Gustavo Cerati, una plaza con su nombre en Santa Rosa

La capital pampeana celebró la inauguración del nuevo espacio dedicado al músico. La plaza transformada está en Avenida Perón y Facundo Quiroga, de barrio Inti Hue. Una frase hecha homenaje: el arte, las obras y el encuentro también suceden hoy.

Santa Rosa vivió un momento especial con la inauguración de la Plaza Gustavo Cerati, en homenaje al artista que marcó generaciones y dejó una huella profunda en la cultura latinoamericana. Se trata de una obra impulsada por la Municipalidad con recursos propios que transformó por completo este espacio de Inti Hue.

Mientras la música sonaba y el joven santarroseño Lihué Bruno dedicaba unas palabras, el intendente Luciano Di Nápoli se ocupó de descubrir el cartel que lleva el nombre del músico argentino. Así, el municipio le dio un marco de bienvenida formal a esta inauguración, que contó con la participación de una gran cantidad de vecinos. Familias y seguidores del rock nacional celebraron este nuevo espacio que une arte, encuentro ciudadano y la fuerza del emprendedurismo.

La tarde también incluyó presentaciones musicales de Les Buitr3s y Tréboles Rock, que sumaron ritmo y homenaje a una jornada atravesada por la emoción colectiva y el espíritu del rock argentino. Además, hubo actividades recreativas y lúdicas para toda la familia.

“Puente”: arquitectura que nos une

El proyecto de la plaza fue pensado como una obra integral de arte urbano. Allí, la música se funde con un recorrido por la arquitectura y el paisaje. Para ello, la intervención incluyó la renovación completa del entorno, con veredas, luces LED, mobiliario urbano, parquizado y un diseño paisajístico que dialoga con la estética visual de Cerati y con la identidad de la capital pampeana.

El mural central, ideado y realizado por el artista Santiago Amrein y un equipo de colaboradores, fue definido por ellos mismos en tres palabras: “arte, revolución y vanguardia”. El mismo, inspirado en la guitarra de Cerati y en su vínculo personal con el instrumento, transforma la plaza en una gran guitarra urbana, donde los caminos representan el mástil y el escenario funciona como clavijero.

A su vez, los colores metalizados, fluorescentes y con efecto TV evocan el espíritu del rock y los inicios de Soda Stereo, creando un juego de luz que cambia con el paso del día. En su composición aparecen también íconos de Santa Rosa, la capital que queremos. Se trata de la Catedral, el Molino Werner, la Legislatura y la Casa de Gobierno, en un guiño visual que une a la ciudad y la música en una misma sintonía.

La cultura hace comunidad

Además de la música, la Municipalidad de Santa Rosa realizó intervenciones artísticas de actores que se pusieron en la piel de distintos personajes. También, en un sector se ubicó la urna de los deseos “Mereces lo que sueñas”. En este espacio, vecinas y vecinos escribieron sus deseos y los depositaron en la urna que staba dispuesta.

Además, niñas y niños construyeron pulseras con sus propias manos en la estación llamada “de música ligera”, para evocar la poesía de una de las canciones más representativas en la vida musical de Cerati. Por otro lado, hubo atriles que invitaron a colorear, pintar y recordar al cantante argentino.

“Zoom” para mirarse y encontrarse. Como en la canción, “Zoom” invita a detener la mirada y acercarse a lo esencial. La plaza se convierte en ese punto donde la ciudad y los santarroseños se reconocen, un espacio para compartir, observar, sentir y formar parte. Cada detalle fue pensado para que el arte no sea sólo contemplado, sino vivido, en una experiencia que celebra la memoria y la creación.

En Santa Rosa, “siempre es hoy”: una frase que resume la esencia de este homenaje a Gustavo, pero también la energía de una comunidad que elige seguir creando, celebrando y soñando juntos.