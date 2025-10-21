El SMN emitió alerta meteorológico para varios departamentos de La Pampa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para una amplia región de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, San Luis y Mendoza.

El alerta, emitido a las 6 de la mañana, abarca a los departamentos Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel como así también Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán. A su vez, incluye a los departamentos Caleu Caleu y Hucal como así también Chalileo, Limay Mahuida y Loventué.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante el día jueves 23 de octubre.

Las recomendaciones a la población afectada son las siguientes:

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.