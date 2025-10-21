El trailer de «Bahar», la nueva novela de Telefe

En pocos días, llega a Telefe la novela “Bahar”, una conmovedora y moderna producción turca que promete cautivar a la audiencia argentina. Esta ficción, que ha sido un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.

La trama sigue a Bahar, una mujer que abandona su carrera como médica por la familia y que, tras una grave enfermedad, decide retomar su vocación luego de veinte años. Su regreso al hospital la obliga a trabajar con su esposo (jefe de cirugía) y la confronta con verdades dolorosas sobre una traición marital, convirtiéndose en un drama sobre la superación y la búsqueda de la felicidad personal.

El reparto de esta producción está encabezado por la aclamada Demet Evgar en el papel de Bahar. Junto a ella, Mehmet Yilmaz Ak interpreta a su esposo, el Dr. Timur, y Buğra Gülsoy da vida al Dr. Evren, un personaje clave en la historia de Bahar.

«Bahar» fue un rotundo éxito de audiencia en diferentes partes del mundo. Un drama inspirador con un mensaje universal sobre el valor de la resiliencia y la capacidad de las mujeres para reinventarse.