En Santa Rosa, ya destruyeron 123 caños de escape de motos y vehículos

Con el objetivo de reducir los ruidos molestos y promover una ciudad más amigable con el ambiente, la Municipalidad de Santa Rosa continúa con los operativos de control y compactación de caños de escape adulterados.

Reducir la contaminación sonora y mejorar la convivencia urbana sigue siendo una prioridad en la capital pampeana. En ese marco, la Municipalidad de Santa Rosa lleva adelante controles exhaustivos sobre motocicletas y vehículos que circulan con escapes libres o irregulares.

Este martes, se destruyeron 22 dispositivos, alcanzando un total de 123 unidades compactadas desde principio de año. Con estas acciones, el municipio promueve un entorno urbano más saludable y una convivencia respetuosa en los distintos barrios de la ciudad.

Los operativos de compactación se desarrollan en cumplimiento de las ordenanzas N° 278/75 y 3846/08, que regulan los niveles permitidos de emisión sonora. Además, incluyen la medición de decibeles emitidos por los vehículos, y cuando se detectan valores por encima de lo permitido o alteraciones mecánicas en el escape, se procede a la retención y posterior destrucción del artefacto.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones responden a reclamos concretos de la comunidad y se enmarcan en una política sostenida de control vehicular, orientada a reducir la siniestralidad vial y los niveles de contaminación sonora.

De esta manera, la Municipalidad de Santa Rosa reafirma su compromiso con la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito y la protección del ambiente urbano, consolidando una ciudad más tranquila y saludable.