Entregaron sables Couteaux a cadetes de primer año del ISP

En el Instituto Superior Policial (ISP) se realizó la ceremonia de entrega de sables Couteaux a las y los cadetes de primer año de la Escuela de Oficiales. Este es un acto de valor simbólico que marca su primer año dentro de la institución policial. Como es habitual, la entrega fue realizada por familiares.

El director del Cuerpo de Cadetes, comisario inspector Walter Galant, destacó la relevancia de este momento en la formación policial. “Este símbolo representa el honor, el orgullo y los valores más profundos que debe tener todo oficial de policía. Es un momento de autocrítica y reflexión, una oportunidad para reconocer el esfuerzo realizado, pero también para mirar hacia adelante y comprender que esto recién comienza”, expresó.

Además, Galant resaltó la importancia del trabajo en equipo y el acompañamiento familiar mencionando que “los logros se valoran distinto cuando se alcanzan en grupo”. “Cada paso que dan está acompañado por sus familias, por quienes debemos agradecer y reconocer su apoyo constante”, agregó.

“ES UNA RESPONSABILIDAD”

Por su parte, el ministro di Nápoli destacó el valor simbólico y humano que implica la entrega del sable para las y los futuros oficiales. “Es un orgullo verlos llegar a este momento, que no representa solo una ceremonia, sino el resultado de un año de esfuerzo, estudio y compromiso”, expresó.

“El sable es más que un símbolo, Es una responsabilidad que se asume con honor, dignidad y vocación de servicio”, expresó. Di Nápoli enfatizó además la importancia de la formación integral y de los valores personales en la carrera policial”, agregó.

“Antes que uniformados, somos ciudadanos comunes que debemos dar el ejemplo. La lealtad, la solidaridad y la nobleza son pilares que construyen a un buen profesional, pero sobre todo a una buena persona. La dignidad no se negocia nunca, y es lo que debe guiar cada una de sus decisiones”, señaló.

Finalmente, el ministro agradeció a las familias por el acompañamiento constante y el apoyo brindado a las y los jóvenes durante su formación. “Las familias son la columna vertebral de este proceso. Contengan, acompañen y confíen en ellos. Nosotros también contamos con ustedes, porque solo trabajando en equipo y con empatía podemos construir una Policía más humana, profesional y comprometida con la sociedad pampeana”, concluyó.

SABLE COUTEAUX



El sable Couteaux representa el honor, la equidad y la fortaleza. Su hoja simboliza la justicia y lleva grabados brotes de laurel en homenaje a quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber, mientras que su vaina representa la prudencia, recordando la importancia de actuar con moralidad y responsabilidad. Portarlo implica asumir el compromiso de servir con ética, profesionalismo y vocación hacia la comunidad.