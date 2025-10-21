martes 21, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
La Cospec Ltda anunció corte de energía eléctrica en Eduardo Castex

Cospecltda trabajador energiaelectrica 21octubre2025

La Cospec Ltda informó que este miércoles 22, desde las 7 a las 10 horas, se realizará un corte de energía eléctrica que afectará a la zona comprendida por el Barrio Los Hornos, el Cementerio  y las quintas aledañas en Eduardo Castex.

Los operarios de la cooperativa realizarán la interrupción energética para realizar tareas de mantenimiento y para mejorar la prestación del servicio en ese sector de Eduardo Castex.

El Consejo de Administración transmite  a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.

