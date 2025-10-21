La Cospec Ltda anunció corte de energía eléctrica en Eduardo Castex

La Cospec Ltda informó que este miércoles 22, desde las 7 a las 10 horas, se realizará un corte de energía eléctrica que afectará a la zona comprendida por el Barrio Los Hornos, el Cementerio y las quintas aledañas en Eduardo Castex.

Los operarios de la cooperativa realizarán la interrupción energética para realizar tareas de mantenimiento y para mejorar la prestación del servicio en ese sector de Eduardo Castex.

El Consejo de Administración transmite a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.