Lanzaron «Mi Banda Interior», el concurso de rock nacional que impulsa nuevos talentos

El certamen, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de La Pampa, busca descubrir y difundir bandas de rock de las distintas provincias del país, ofreciendo importantes premios y visibilidad en grandes escenarios.

«Mi Banda Interior» es un concurso de rock que funciona como plataforma de descubrimiento y difusión para bandas emergentes de todo el país. Es producido por Teatro Vorterix Mar del Plata en colaboración con Cervecería y Maltería Quilmes, y cuenta con la producción local de Vorterix Santa Rosa, además del apoyo de la Secretaría de Cultura de La Pampa.

El objetivo del certamen es impulsar nuevos talentos, fortalecer la escena musical federal y difundir la música independiente a través de shows en vivo, streaming y una red de eventos en distintas provincias.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

La convocatoria está abierta a bandas de rock de la provincia de La Pampa que cumplan con los siguientes requisitos:

-Tener menos de 10 años de creación.

-Ser una banda de rock.

-Contar con material grabado en MP3/MP4 para la selección.

-Componer sus propias canciones.

Aclaración importante: La participación en el concurso tiene un costo de aporte por banda, destinado a cubrir parcialmente gastos de producción, logística y premios.

INSCRIPCIÓN Y FECHA DEL CONCURSO

-Inscripción: Las bandas interesadas deben completar el formulario disponible desde este enlace (también accesible desde el link en la Bio de @vorterixsantarosaok en Instagram). El formulario no acredita la participación; la producción se comunicará con las bandas seleccionadas.

-En La Pampa las presentaciones en vivo para la selección de finalistas se realizarán en el marco de un Festival de Rock en el Centro Cultural MEDASUR de Santa Rosa, los días 5 y 6 de noviembre del corriente año.

-Final Nacional: La banda ganadora de La Pampa se presentará en la final que tendrá lugar en el Teatro Vorterix de Mar del Plata, el 14 de diciembre de este año.

PREMIOS

Los premios del concurso «Mi Banda Interior», de acuerdo a un puntaje recibido serán:

-Primer Premio: Viaje con todo pago (pasajes, alojamiento, comida) a la final nacional en el Teatro Vorterix Mar del Plata. Además, obtendrá el material audiovisual de su presentación.

-Segundo Premio: orden de compra por $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos).

-Tercer Premio: difusión y publicidad gratuita por un año en Vorterix Santa Rosa.

Beneficio para todas las bandas participantes: Todas las bandas que participen recibirán un audiovisual de su show (tres canciones), editado a tres cámaras con director de video e ingeniero de sonido e iluminación.

Premio Mayor (Ganador Nacional en Mar del Plata): la banda que resulte ganadora en la final de Mar del Plata participará en el Quilmes Rock 2026, el Gesell Rock 2026 y será telonera en el Teatro Vorterix Buenos Aires.

ROL DEL ESTADO PROVINCIAL

La Secretaría de Cultura de La Pampa respalda activamente el proyecto «Mi Banda Interior» con el objetivo de garantizar la equidad de oportunidades para los músicos de la Provincia.

Esta intervención estatal es crucial, ya que sin el apoyo público, iniciativas de esta envergadura suelen quedar centralizadas en los grandes centros urbanos. El Estado pampeano busca nivelar el punto de partida, no sustituyendo la inversión privada, sino asegurando que los artistas de todas las localidades de La Pampa tengan acceso a los mismos espacios de visibilidad, circulación y profesionalización que sus pares de las grandes ciudades.

De esta manera, garantiza que el talento, la dedicación y el trabajo de los músicos no se vean limitados por la distancia geográfica o por barreras de infraestructura técnica, otorgando a las bandas pampeanas condiciones claras y beneficios tangibles.