Murió el hincha que llevó en andas a Maradona en la vuelta olímpica de México 1986

Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Armando Maradona durante la vuelta olímpica tras consagrarse campeón del mundo en México 1986 con la Selección argentina, falleció a los 68 años.

La noticia fue anunciada en redes sociales por la esposa de su hermano Óscar, Silvia Zabala. “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos”, escribió en la publicación.

“De repente quedé de frente a él y con la mirada me dijo ‘levantame’. Fue un segundo y ya lo tenía en andas”, había recordado el santafesino varios años después de aquel histórico día en el estadio Azteca donde la Albiceleste se impuso ante Alemania Federal por 3-2.

Cejas nació y vivió toda su vida en la ciudad de Santa Fe, lugar en el que trabajaba como empleado de comercio, vendiendo revestimientos texturados. Sin embargo, habría luchado por bastante tiempo contra una dura enfermedad.

“Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y decía: ‘Vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’. Fue muy emocionante”, conmemoró también acerca de su encuentro con el “Pelusa”.

Una vez finalizado el encuentro en el que el conjunto nacional alcanzaba su segunda conquista, varios hinchas saltaron al terreno de juego para festejar la obtención de la Copa del Mundo. Allí, Cejas fue quien tuvo la chance de alzar al ‘10’ en sus hombros y acompañarlo durante la vuelta olímpica, mientras que Maradona le indicaba por donde ir.