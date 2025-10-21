Pre Federal Pampeano: Ferro de General Pico ganó el clásico pampeano y Estudiantes se recuperó

Concluida la octava fecha del Pre Federal Pampeano, Ferro Carril Oeste de General Pico venció a All Boys de Santa Rosa en el clásico pampeano, mantiene su invicto y lidera la competencia.

La jornada comenzó con el triunfo de Estudiantes de Santa Rosa ante Pico FC, después de un apasionante encuentro que finalizó 68-77. Los destacados fueron Agustín Barbera, con 22 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para el Decano, y Juan Vigiani, con 20 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia para el Celeste.

Este triunfo le da aire a Estudiantes para volver a prenderse en la pelea por la tabla de posiciones, luego de una dura derrota ante Independiente en la fecha anterior.



En el norte provincial, Sportivo Realicó recibió a Centro Rincón Vasco y ratificó su gran momento, alcanzando un récord de 4 victorias y 4 derrotas, tras imponerse por 88-66. Los más destacados fueron Franco Pessolano, con 23 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para los locales, e Ignacio Murias, con 14 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en el conjunto achense.



En Trenque Lauquen, Argentino consiguió un importante triunfo ante Juventud Unida, con resultado final de 94-72. Los más influyentes fueron Mateo Castagno, con 25 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia para el León, y Francisco Paz, que sumó 22 unidades para la Juve.



En la capital pampeana, General Belgrano recibió a Sportivo Independiente, y el Rojo no tuvo inconvenientes para quedarse con el partido por 37-103. El más destacado en Independiente fue Benjamín Giorgetti, con 16 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia, mientras que en el Tricolor Lautaro Moreno sobresalió con 8 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.



El clásico pampeano estuvo lleno de emociones. El gran triunfador de la noche fue Ferro Carril Oeste ante All Boys de Santa Rosa, que después de un ajustado partido logró imponerse 77-82, quedando como único invicto del certamen.

Los más destacados en el clásico fueron Thiago Dasso, con 16 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia para All Boys, y Germán Francia, figura del Verdolaga, con 19 puntos y 14 rebotes.