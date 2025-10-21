Profesionales disertaron sobre la prevención del cáncer de mama en la Legislatura pampeana

Enmarcado en el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, se celebró ayer en el comedor de la Legislatura, un encuentro de mujeres para dialogar en torno a la prevención sobre esta patología.

Empleadas y autoridades de la Legislatura pampeana, encabezadas por la vicegobernadora Alicia Mayoral, participaron de un desayuno entre mujeres, promoviendo el apoyo y la prevención.

Durante el encuentro, del que fueron parte representantes de LALCEC Santa Rosa, presidida por Silvana Olguin, y LALCEC General Pico, entidad que preside Angela Somoza, las mujeres participantes escucharon a las especialistas en oncología, doctoras Carolina Fiorucci y Carolina Vitoloni que, naturalmente promovieron los autoexámenes y los controles médicos como la mamografía, ya que el diagnóstico a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de curación.