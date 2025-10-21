martes 21, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Profesionales disertaron sobre la prevención del cáncer de mama en la Legislatura pampeana

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Camaradiputados mayoralalicia charla cancer mama 20octubre2025

Enmarcado en el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, se celebró ayer en el comedor de la Legislatura, un encuentro de mujeres para dialogar en torno a la prevención sobre esta patología.

Empleadas y autoridades de la Legislatura pampeana, encabezadas por la vicegobernadora Alicia Mayoral, participaron de un desayuno entre mujeres, promoviendo el apoyo y la prevención.

Camaradiputados charla cancer mama 20octubre2025

Durante el encuentro, del que fueron parte representantes de LALCEC Santa Rosa, presidida por Silvana Olguin, y LALCEC General Pico, entidad que preside Angela Somoza, las mujeres participantes escucharon a las especialistas en oncología, doctoras Carolina Fiorucci y Carolina Vitoloni que, naturalmente promovieron los autoexámenes y los controles médicos como la mamografía, ya que el diagnóstico a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de curación.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 13octubreFestival intendentealvear octubr2025 1Comisiones elpalomo 19octubre2025