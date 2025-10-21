Sorpresa: Una vaca Angus parió trillizas en un campo de Alpachiri

Un productor de Alpachiri hizo conocer la grata sorpresa recibida hace algo más de una semana, al encontrarse con una vaca que había parido trillizas y las tres estaban vivas.

Felipe Kerleng, productor de Alpachiri, que tiene su campo cerca de la ruta, relató –vía telefónica- a cronistas de La Arena que son “tres hembras raza Aberdeen Angus negras, la abuela de esa vaca era holandesa”.

No solo esa es la historia, también expresó que “esa misma vaca hace dos años atrás tuvo mellizos, ahora trillizos, es un lujo. Le había dicho a un amigo que iba a tener mellizos otra vez por la panza que tenía y cuando fui al campo cerquita de la ruta, me sorprendió, los tres están vivitos y coleando, nunca visto”.

– ¿Es raro que ocurra?

– Por ahí pudo haber sucedido, pero con alguno muerto. Acá hay gente de más de 80 años que nunca lo vieron esto. Y que nazcan los tres vivos ya es un triunfo.

– ¿Las va a dejar para cría?

– Sí, las voy a dejar porque son tres hembras. Si son mellizos macho y hembra, la hembra no sirve, es machorra. De todas maneras primero se tienen que criar, ya están brillosas, retozan, están bien.