Vuelve “Peaky Blinders”: Dos nuevas temporadas y se conocen los primeros detalles

A pesar del cierre de la serie original y la inminente llegada de la película secuela, la saga “Peaky Blinders” demuestra que su historia está lejos de terminar, ya que la franquicia ha confirmado la producción de dos nuevas temporadas, garantizando la continuidad de la intriga criminal de Birmingham y cediendo el protagonismo a una nueva dinastía Shelby.

Este anuncio es la prueba más contundente del apetito del público por el universo creado por Steven Knight. El proyecto mira hacia el futuro, con el actor principal, Cillian Murphy, sumándose al equipo como Productor Ejecutivo.

Los detalles de lo nuevo de “Peaky Blinders”

Las dos temporadas confirmadas darán continuidad al universo “Peaky Blinders”más allá del filme en postproducción, y cada una constará de seis episodios de 60 minutos.

Qué se sabe hasta el momento:

-Ambientación y Época: La secuela se situará en el Reino Unido en 1953, inmediatamente después de los sucesos de la película. La trama se centrará en la reconstrucción de Birmingham tras los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

-Protagonismo Generacional: La narrativa pasará a manos de la «nueva generación de los Shelby». El corazón de la historia será una «competencia brutal de proporciones míticas» por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad, con la familia Shelby «en el centro mismo de su sangrienta historia».

-Producción y Talento: Ambas temporadas se filmarán en Birmingham, en los estudios Digbeth Loc., el hogar de la saga. El proyecto estará liderado por el creador y guionista Steven Knight. Además, Cillian Murphy jugará un rol clave en la producción ejecutiva, junto a Karen Wilson, Martin Haines (Kudos) y otros ejecutivos de BBC y Netflix.

Qué dijo el creador:

Steven Knight se mostró entusiasta ante el futuro de la franquicia: “Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de ‘Peaky Blinders’. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura.”