Ziliotto inauguró la red de fibra óptica que brindará conectividad al oeste pampeano y la RP 10

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el acto en Santa Isabel, que marcó la habilitación de la conexión a la red provincial de fibra óptica para el oeste de La Pampa. La obra, ejecutada por Empatel Sapem, conecta a la localidad con Telén a través de un tendido de 140 kilómetros y marca un hito en la política provincial de inclusión digital.

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró este martes la llegada de la fibra óptica a Santa Isabel, un avance histórico que garantiza conectividad de alta velocidad en el oeste pampeano. Lo acompañaron el intendente Guillermo Farana, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el presidente de Empatel, Andrés Zulueta y el senador nacional, Daniel Bensusán.

La actividad se realizó frente al edificio municipal, donde se efectuó el encendido simbólico de la fibra óptica. Ziliotto destacó que este tipo de obras “ratifican el compromiso del Gobierno provincial de seguir invirtiendo en inclusión digital, porque la conectividad es una herramienta esencial para garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio”.

La obra de tendido de fibra óptica tiene una extensión aproximada de 140 kilómetros, desde Telén hasta Santa Isabel, y es la de mayor alcance llevada adelante hasta el momento por Empatel. Con esta intervención, la red provincial supera los 2.200 kilómetros de fibra óptica que recorren el territorio pampeano, fortaleciendo la conectividad en numerosas localidades del interior.

El proyecto no solo permitirá acceder a internet con mayor ancho de banda, sino también mejorar la conectividad móvil a lo largo de la Ruta Provincial Nº 10, donde antes prácticamente no existía cobertura. Gracias a la puesta en valor de dos torres de comunicación, actualmente se alcanza un 70% de cobertura en esa zona.

La llegada de la red a Santa Isabel representa un salto cualitativo para más de 950 hogares, que ahora pueden navegar con mayor estabilidad, menor costo y más velocidad. En ese sentido, el acuerdo entre Empatel y AMUSIM permite duplicar el ancho de banda mínimo —de 50 a 100 megas por segundo— sin costo adicional para las y los usuarios.



UN ANTES Y UN DESPUÉS

En 2019, las localidades del noroeste pampeano no contaban con cobertura de telefonía celular, y la conexión a internet se realizaba mediante redes inalámbricas de baja velocidad y escasa estabilidad.

Hoy, con una fuerte inversión del gobierno provincial en infraestructura digital, Santa Isabel, Algarrobo del Águila y La Humada cuentan con cobertura móvil. Además, desde 2022 el paraje Chos Malal se sumó a la red, logrando que todas las localidades y parajes de La Pampa tengan acceso a internet.

Actualmente, Santa Isabel y Algarrobo del Águila disponen de hogares con fibra óptica y planes que alcanzan los 100 megas, consolidando un proceso de transformación que mejora la vida cotidiana, impulsa la educación, el trabajo y el desarrollo productivo regional.

FÁBRICA MUNICIPAL DE ABERTURAS

Luego de la inauguración de la fibra óptica, la comitiva recorrió la obra de construcción de 25 viviendas sociales del programa Mi Casa que se ejecutan en la localidad bajo distintos planes habitacionales provinciales.

“Ya estamos planificando la entrega y cuando vengamos a inaugurarlas vamos a anunciar que seguimos construyendo viviendas en toda la provincia”, aseguró el gobernador, quien además destacó que las aberturas de las casas —puertas y ventanas de aluminio— son fabricadas en Santa Isabel, en la planta municipal Aberturas SI.

Durante la visita a la fábrica, Ziliotto subrayó: “Es la concepción que tiene el intendente de cómo generar trabajo y desarrollo productivo para dinamizar la economía local. Esto permite construir bienes que antes no se producían en Santa Isabel y que había que comprar en otro lugar. Eso genera empleo y movimiento económico en la localidad”.

Para finalizar la recorrida en Santa Isabel, el gobernador recorrió la obra de construcción del nuevo Hospital, cuya obra civil estará finalizada durante el 2026. Será un hospital Nivel III de casi 3.500 metros cuadrados cubiertos. Ofrecerá servicios de emergencias, shockroom, laboratorio, diagnóstico por imágenes y más capacidad de internación, además de consultorios externos y otras especialidades médicas.