Choque y vuelco en la ruta nacional 35: Una mujer hospitalizada en General Acha

Una mujer sufrió varios golpes tras un siniestro vial y fue trasladada a la ciudad de General Acha, para realizarle una tomografía computada y establecer el grado de lesión sufrida.

El incidente ocurrió alrededor de las 18.35 horas del miércoles. La Policía recibió un llamado en la Comisaría Departamental alertando sobre un vuelco en la rutas provincial 1 y ruta nacional 35. En el lugar, pudieron determinar que un auto Renault Captur Intens 2.0 fue impactado por un Renault 12, publicó el diario La Arena.

Según informaron, el Captur circulaba por ruta nacional 35 con destino a Jacinto Arauz. Al pasar por el cruce con la ruta provincial 1 fue colisionado en la parte trasera del lado del conductor por el Renault 12, que se dirigía a General San Martín, y desencadenó en el posterior vuelco.

Al lugar asistió personal policial, Bomberos Voluntarios y de Salud, que derivaron a la conductora al Hospital Padre Buodo, de General Acha. Los uniformados procedieron a la retención preventiva de ambos vehículos, quedando depositados en la dependencia policial, hasta contar con informe médico de la mujer lesionada. Ambos conductores arrojaron cero en el test de alcoholemia. 

Detallaron que la conductora del Captur es una mujer de 54 años, con domicilio en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, En tanto, el conductor del Renault 12 sería un hombre de 42 años edad, domiciliado en General San Martín.

