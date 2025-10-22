Educación: Nuevos horarios para designaciones de cargos de ascenso

La Dirección General de Personal Docente anunció que mediante la Resolución Ministerial N° 869/25 se aprobaron los nuevos horarios para las designaciones de Cargos de ascenso -suplencias comunes- a partir del lunes 27.

En este sentido los nuevos horarios establecidos para las mencionadas serán (para las Suplencias Comunes de cargos de ascensos): se habilitarán desde las 14 y hasta las 17 horas del día de la designación, para que el/la aspirante manifieste su intención de participar en la sala en la que se designará el cargo/espacio curricular.

El acto de designación se realizará en el horario determinado en cada caso, en el sistema Voz por Vos.

Asimismo desde la Dirección General informaron que se realizará la comunicación vía correo electrónico, informando sobre la disponibilidad de salas de cargos de ascensos para cubrir suplencias comunes.