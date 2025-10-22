“Furioza 2”, la nueva y cruda película de acción que está entre lo más visto de Netflix

La película «Furioza 2» (título original: Druga Furioza) es un thriller de acción y crimen de origen polaco y es la secuela directa de la exitosa “Furioza” de 2021.

Actualmente, y tras su reciente llegada a la plataforma de streaming, el film se encuentra entre los títulos más vistos del servicio en la Argentina.

De qué trata “Furioza 2”

La trama retoma la historia dentro del violento mundo de los ultras de fútbol (hinchas violentos o hooligans). Después de un asesinato, la banda criminal conocida como Furioza debe reorganizarse.

El punto central de la secuela es la toma de poder por parte de un nuevo líder, llamado Golden (interpretado por Mateusz Damięcki). Golden reclama el mando de la formidable y brutal banda con un objetivo ambicioso: expandir su poder criminal más allá de las fronteras de Polonia, poniendo la mira en Irlanda.

La película sigue la línea de su predecesora, sumergiendo al espectador en un capítulo más épico y sangriento de esta hermandad violenta, marcada por el drama, las bandas callejeras y la acción.