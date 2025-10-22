Habilitaron la videovigilancia urbana en La Maruja y un lector de patentes en el PC Ingeniero Foster

En La Maruja se inauguró el nuevo Centro de Monitoreo de videovigilancia urbana y también quedó habilitado el lector de patentes en el Puesto Caminero de Ingeniero Foster. “Es un adelanto muy importante para nuestra localidad porque representa un salto de calidad en materia de prevención”, destacó el intendente Gustavo Cein.

El convenio firmado por el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y el intendente Gustavo Cein, establece un marco de cooperación para fortalecer las acciones de prevención del delito y mejorar la capacidad operativa de respuesta a situaciones que afecten la seguridad pública. Entre los compromisos asumidos, el Ministerio de Seguridad y Justicia brindará asistencia técnica, capacitación al personal policial y supervisión operativa del sistema, garantizando además el resguardo de la información conforme a la normativa vigente. Por su parte, el Municipio de La Maruja colaborará con la infraestructura necesaria para la instalación y mantenimiento de las cámaras y equipos de videovigilancia.

El nuevo Centro de Monitoreo cuenta con equipamiento instalado en puntos estratégicos de la localidad y será operado por personal policial especialmente capacitado. La puesta en marcha constituye un avance significativo en materia de prevención, control y coordinación territorial, en línea con la política provincial que promueve una seguridad moderna, cercana y articulada entre los distintos niveles del Estado.

Puntos estratégicos.

Cein detalló que el equipamiento permitirá incorporar hasta 32 cámaras distribuidas en puntos estratégicos del ejido urbano. “Contar con tecnología de monitoreo en accesos y sectores clave de la localidad, sumado al trabajo que se realiza en los puestos camineros como Ingeniero Foster, fortalece la seguridad de toda la zona limítrofe”, señaló.

El entrevistado recordó que el proyecto comenzó hace aproximadamente un año, y está semana quedó habilitado para su funcionamiento. “Progresivamente iremos incorporando cámaras para mejorar la cobertura en la zona urbana, incluso pretendemos colocar un domo en el ingreso a la localidad”, anticipó.

Cein destacó que esta concreción fue posible porque existen políticas públicas del gobernador Sergio Ziliotto que favorecen el desarrollo de las comunidades. “Esto fue posible por las políticas del gobierno provincial de ejecutar los planes de recambio de luminarias del alumbrado público que nosotros ya concretamos en el 100 por ciento de la zona urbana, el trabajo del tendido de fibra óptica que ya conecta La Pampa con San Luis y el trabajo con la Cooperativa de Caleufú que ha llevado fibra óptica hasta el Paraje Ingeniero Foster que tiene 40 habitantes”, detalló.

“Cuando se trabaja con un Estado presente y una cooperativa que presta servicios a sus asociados permite llevar a estos resultados, y existe una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de invertir para que todos los pampeanos tengan servicios de calidad independiente del sitio donde residen”, agregó.

En la firma del convenio también estuvieron presentes el director de Comunicaciones e Infraestructura del Ministerio de Conectividad y Modernización, Pablo Visciglio, y el director de Información y Tecnología del Ministerio de Seguridad y Justicia, Walter Schlegel, junto a personal policial y concejales de la localidad del noroeste pampeano.