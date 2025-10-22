IPAV: Familias de Santa Rosa completaron el pago de las cuotas y recibieron la escritura de sus casas

Durante el acto de entrega de escrituras, la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, afirmó que “la presencia del Estado es fundamental para asegurar el derecho a la vivienda, y aunque la situación actual es muy difícil, el gobernador Sergio Ziliotto tomó la decisión de no frenar la construcción, para seguir dando respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

El acto de escrituración se realizó en el Auditorio “Ana Fiscella” del IPAV, donde las familias beneficiarias recibieron el título de propiedad de manos de las autoridades provinciales.

Riboyra destacó la importancia de este momento en la vida de cada adjudicatario. “Cuando uno tiene una vivienda social la paga durante muchos años, y durante ese tiempo se crea un vínculo muy fuerte con el Instituto. Tenemos la suerte de ser uno de los organismos del Estado que puede acompañar todo este proceso y conocer las historias de vida detrás de cada casa. Este momento representa el cierre de una etapa y la consolidación de un derecho”, expresó.

Además, subrayó la relevancia del compromiso ciudadano: “cada pampeano que cumple con el pago de sus cuotas le permite a otro acceder a su vivienda. Si todos hicieran lo mismo, prácticamente tendríamos asegurado el acceso a la casa propia en toda la Provincia”.

“Hoy enfrentamos una situación compleja, con menor recaudación y un contexto económico difícil, pero el Gobierno de La Pampa tiene una decisión clara: no frenar la construcción y continuar dando respuestas a nuestra gente”, agregó..



Las familias que recibieron sus títulos de propiedad:

-Máximo Hugo Daniel Olguín

-Elsa Estela Zúñiga

-Nora Graciela Ibarra

-María Elena Duven

-Mirta Nair Pereyra

-Eva Beatriz Pereyra

-Héctor Ángel Heredia

-Jorge Daniel Ruf

– Néstor Raúl Giménez

-Ana María Audisio

-Felipa Nélida Yancaqueo