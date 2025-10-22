La Cospec Ltda de Castex convocó a los asociados a participar de la asamblea anual

El Consejo de Administración de la Cospec Ltda convoca a los asociados a participar en la Asamblea General Ordinaria que se realizará el viernes 31 de Octubre de 2025 a partir de las 19.00 horas en la sede de la entidad, en la calle Zeballos Nº 1061.

La convocatoria se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 y 31 de los estatutos y de la Ley de Cooperativas N° 20337.

En primer término se designarán dos asociados para firmar el acta de la reunión junto al presidente y el secretario.

En la asamblea se analizará la memoria, el estado de resultados y la situación patrimonial, cuadros y anexos de la entidad y también se brindará el informe del síndico y la auditoría correspondiente al ejercicio Nº 92 cerrado el 30 de junio de 2025.

Además, se tratará la renovación parcial de los integrantes del Consejo de Administración, que contempla: la elección de tres consejeros/as titulares y de dos suplentes por la finalización de mandatos, por tres ejercicios consecutivos; la elección de un consejero titular y uno suplente por renuncia y la elección de un Sindico titular y síndico suplente por finalización de mandatos por el término de dos ejercicios.

Seguidamente, se designarán tres asociados para formar la mesa escrutadora.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del estatuto “la asamblea se realizará sea cual fuera el número de asistentes, una hora después de la fijada por la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados”.

PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS

La documentación del temario que se tratará en la asamblea se encuentra a disposición de los asociados en la sede de la cooperativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos, en horario de atención al público.

Desde la entidad solidaria, se informa a los asociados que quieran participar de la asamblea con voz y voto, que deberán estar al día con sus obligaciones y tendrán que solicitar previamente una tarjeta credencial en el sector de administración con la presentación del DNI, que estará disponible a partir del miércoles 29 de Octubre en horario administrativo, continuándose con la entrega hasta el día de la asamblea.

El Consejo de Administración invita a todos los asociados a participar de la asamblea y a tomar conocimiento del tratamiento de cada uno de los temas del orden del día.