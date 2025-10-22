miércoles 22, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Pampita da el salto internacional: será el rostro de una empresa en Latinoamérica y estará en el Mundial 2026

Ardohainpampita publicidad 22octubre2025

La conductora y modelo Pampita Ardohain sorprendió al revelar su próximo paso profesional luego de grabar el último programa de Los 8 Escalones, el exitoso ciclo de El Trece.

En diálogo con Ya Fue Todo, la artista confirmó que se convertirá en la nueva figura de DirecTV para toda Latinoamérica, un proyecto que marcará un giro inesperado en su carrera.

“Grabamos el último programa por las dudas, pero si nos necesitan volvemos. Estoy a disposición del canal, soy empleada de El Trece y siempre lista para lo que haga falta”, explicó Pampita al referirse al cierre del ciclo televisivo.

Sin embargo, enseguida anunció la noticia que la posiciona en un nuevo nivel profesional: “Soy el nuevo rostro de DirecTV para toda Latinoamérica. El año que viene habrá muchas cosas divertidas por el Mundial. No puedo adelantar detalles, pero termino el año con broche de oro”.

Con esta alianza, Pampita amplía su proyección internacional y participará en la cobertura especial del próximo Mundial 2026, donde tendrá acceso exclusivo a los jugadores y podrá realizar entrevistas inéditas.

Según adelantó, el proyecto incluirá contenidos especiales y una mirada diferente del evento deportivo más esperado por los argentinos.

De esta manera, Carolina Ardohain inicia una nueva etapa en su trayectoria, alejándose por un tiempo de los formatos de entretenimiento tradicionales para adentrarse en un desafío deportivo con alcance regional.

Con una sonrisa y sin ocultar su entusiasmo, Pampita celebró esta oportunidad que, según sus palabra, representa “el cierre perfecto para un año de mucho trabajo y crecimiento”.

