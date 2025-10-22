Tercera cohorte de la diplomatura en género de la UNLPam: Nación abandonó “las políticas de derechos”

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Nora Ferreyra, presentó la tercera cohorte de la Diplomatura en Género, Derechos Humanos y Violencia, una propuesta formativa que se extenderá a lo largo de 2026 y que cuenta con el aval de la RedPam. Aún cuando recién se abrió la inscripción, el tercer ciclo ya ha generado mucho interés en potenciales cursantes. Una de las coordinadoras de la Diplomatura reveló un dato desgarrador: en tan solo un mes se han producido 15 feminicidios.

La presentación de la próxima edición de esta Diplomatura se concretó en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y junto a la decana Ferreyra, fue encabezada por las dos coordinadoras de la propuesta, la magister Graciela López Gallardo y la médica especialista Pilar Galende Villavicencio.

Participaron del lanzamiento la decana organizadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Yamila Maggiorano, y la secretaria Administrativa de esa Facultad, Cecilia Gaita; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad del gobierno de La Pampa, Gabriela Labourié, y la subsecretaria de Políticas de Igualdad de esa cartera, Patricia Asquini; la coordinadora de la RedPam; Sabrina Martinó Ermantraut, junto a Romina García, integrante del Equipo técnico de la RedPam; y la coordinadora del Programa Institucional de Políticas de Género, Mujeres y Disidencias de la UNLPam, Mónica Molina.

La Facultad también estuvo representada por el vicedecano Jaime Bernardos y la secretaria (en uso de licencia) de Investigación, Posgrado y Extensión, Laura Wisner.

MAYOR INTERÉS SOCIAL

Tras saludar la presencia a las funcionarias y técnicas que se acercaron a la Facultad, la decana Ferreyra agradeció a López Gallardo y Galende Villavicencio por hacer partícipe a esta unidad académica otro año más en el desarrollo de la propuesta formativa.

Destacó que la cohorte 2026 será la segunda con reconocimiento de la RedPam y la primera que contará con una equiparación como Actualización Académica por parte del Ministerio de Educación de la provincia.

Por ello bregó para que esta novedad motive a un mayor número de docentes pampeanas y pampeanos a cursar la Diplomatura y que se refleje en una mayor capacitación en un tema tan sensible y cada vez más necesario.

Galende Villavicencio comentó que la inscripción está abierta, señaló que el cupo de participantes es de 60 personas y precisó que la carga horaria total de 240 horas. El dictado será de carácter bimodal, con encuentros presenciales mensuales, seguramente los días viernes, complementados con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas. Para la inscripción solo se necesita contar con título secundario.

El público que cursó las dos primeras cohortes “ha sido y es muy diverso”, sostuvo la médica ante una consulta de la prensa. “Eso no ha sido un impedimento sino que, por el contrario, ha enriquecido la propuesta”, acotó.

ABANDONO GUBERNAMENTAL

La coordinadora López Gallardo, una profesional con un fuerte compromiso con los temas de género, de igualdad y de salud, reveló un dato impactante: en el último mes ya se han producido 15 feminicidios -aclaró que prefería usar este concepto-, de los cuáles solo han tenido trascendencia mediática el triple crimen de las jóvenes de Florencia Varela y doble femicidio de una mujer y su madre, en provincia de Córdoba.

En el caso del triple crimen de Florencio Varela, la médica cuestionó a los medios de comunicación de mayor alcance por circunscribir esa tragedia a una venganza narco y no encuadrarla en femicidio.

Finalmente cuestionó el discurso violento que baja del gobierno nacional, y lo señaló como co-responsable de estas muertes. “Este gobierno ha abandonado las Políticas de Derechos”, imputó.