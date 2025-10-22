Torneo Provincial 2025: La programación de las revanchas de los cuartos de final

El Ente Provincial de Fútbol confirmó la programación de los partidos “de vuelta” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. Los encuentros se disputarán el sábado 24, y comenzarán entre las 16 y 17.30 horas.

LA PROGRAMACIÓN

CRUCES Y RESULTADOS

En los partidos “de ida” de los cuartos de final, All Boys de Santa Rosa goleó 4 a 1 a Racing Club de Eduardo Castex, en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa.

El equipo alboyense ganó con goles de Giuliano Guinchinao, Ramiro Fredes –en dos ocasiones- y Mirko Parasole, mientras que Miqueas González –de penal- descontó para los albos. Además, el arquero albo Nicolás Bellendier le contuvo un penal a Ramiro Fredes.

En el Estadio Olímpico de Barrio Pacífico, Pico FC empató –sin goles- con Atlético Santa Rosa.

Alvear FC venció a Unión de Miguel Riglos en el partido “de ida” de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear.

Los goles alvearenses fueron convertidos por Axel Bertaina –en dos ocasiones- y Marcelo Freites, y Leandro Hidalgo y Juan Vilches para los riglenses. Además, fueron expulsados Enzo Fredes en el conjunto local, y Diego Sereno Lezcano en los visitantes.

En Colonia Santa María, El Pampero empató –sin goles- con All Boys de Trenel.