Alumna de Castex participarán en las finales nacionales de la Olimpiada de Filosofía 2025

La estudiante castense Brisa Martínez y la profesora y asesora Rosana Maya, viajarán –la próxima semana- a Villa La Angostura para participar en las finales de la Olimpiada Nacional de Filosofía, que organiza la Universidad de Buenos Aires (UBA). La joven cursa actualmente Sexto Año en el Colegio Manuel Belgrano de Eduardo Castex.

Martínez clasificó a la instancia nacional, después de atravesar las instancias jurisidccional, junto a otros cuatro estudiantes de General Pico, que representarán a La Pampa.

Los estudiantes castenses y piquenses participarán desde el 30 de octubre al 1 de noviembre, en las jornadas que se desarrollaránen la ciudad neuquina.

“Está es una experiencia muy rica para la estudiante y para el colegio, con miras a repetir el próximo año está participación, que se suma a las actividades que realiza el establecimiento educativo en otras competencias educativas para enriquecer el trabajo en las aulas y la preparación de las y los estudiantes”, destacaron desde la institución de Nivel Secundario castense.