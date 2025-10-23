jueves 23, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Elecciones 2025: El lunes 27 no habrá clases matutinas en los centros de votación

La información ya fue enviada a las instituciones educativas a través de las Direcciones de Nivel y Modalidad de La Pampa. En Eduardo Castex alcanza a las escuelas 44, 195 y 227 y los colegios Manuel Belgrano y Juan Humberto Morán.  

El Ministerio de Educación provincial comunicó la suspensión de actividades durante el turno mañana, el primer día hábil siguiente a los comicios del domingo 26, en aquellos establecimientos educativos afectados al acto electoral.  

«Por tal motivo y a efectos de garantizar las tareas de higiene, especificaron que solo permanecerán en el edificio los directivos y el personal de limpieza», indicaron desde la cartera educativa.

