viernes 24, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Balearon a un joven en la vía pública en General Pico

Un joven fue hospitalizado tras ser baleado -este jueves a la tarde- en circunstancias que son materia de investigación, informaron las fuentes oficiales de General Pico.

El hecho ocurrió cuando un joven fue atacado en circunstancias que se investigan y recibió tres disparos de arma de fuego. Las primeras informaciones indican que recibió dos disparos en la pierna y el restante en el abdomen, publicó el diario La Arena.

La víctima acudió a pedir ayuda a una estación de servicios que funciona en la esquina de las calles 33 y 10 de General Pico, desde donde dieron aviso a una ambulancia. Una unidad del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) trasladó al herido a la Guardia del Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Las fuentes consultadas indicaron que el herido, tras ser estabilizado, pasó a la sala de cirugía del centro asistencial local, donde fue intervenido.

En la investigación del hecho interviene el personal policial de la Comisaría Segunda y el fiscal Guillermo Komarofky, de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa con asiento en General Pico.

