Peteco Carabajal confirmado en el Festival del Caldén y la Tradición en Conhello

Las autoridades municipales confirmaron que Peteco Carabajal será el espectáculo central del XIX Festival del Caldén y la tradición, que se realizará el 29 de noviembre en el SUM Municipal de Conhello.

“Es el primer espectáculo confirmado, y estamos cerrando la grilla en los próximos días”, anticiparon fuentes consultadas.

Las entradas anticipadas saldrán a la venta en los próximos días, anticiparon. ”La semana próxima salen a la venta unas 300 entradas anticipadas a $ 10.000”, confirmaron.

GIRA INTERNACIONAL

Peteco Carabajal actualmente está realizando presentaciones en vivo, y este mes está realizando una gira por Europa y Asia. Además, se lanzó la película “La estrella azul”, que está inspirada en un fragmento de su vida.

El último álbum lanzado fue “La Rubia Moreno”, y continúan apareciendo colaboraciones y canciones recientes en plataformas de música, como “En esta vida” con Santiago Trío o “Magia Maternal” con Riendas Libres.

