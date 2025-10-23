Secuestraron drogas y detuvieron a dos personas en Santa Rosa y General Pico

La Policía de La Pampa secuestró drogas y detuvo a personas en General Pico y Santa Rosa. El Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (Acoln) llevó adelante dos procedimientos en la provincia, en el marco de investigaciones vinculadas a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El primero de ellos se desarrolló en General Pico, donde personal policial detectó la presencia de marihuana fraccionada y elementos relacionados con la actividad ilícita en el interior de un domicilio. Allí se procedió al secuestro de un total de 596 gramos de marihuana, dinero en efectivo, frascos utilizados para el almacenamiento, un teléfono celular, una balanza de precisión y un dispositivo de cobro electrónico, entre otros elementos de interés para la causa. El operativo culminó con la aprehensión de una persona, que quedó a disposición de la Justicia Federal.

En tanto, en la ciudad de Santa Rosa, se concretó un allanamiento en un inmueble de la zona oeste, donde se decomisaron 2,5 gramos de cocaína y 16 gramos de marihuana en distintos envoltorios y recipientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y recortes de nailon utilizados para el fraccionamiento. Como resultado, una persona fue detenida y trasladada a sede judicial, mientras que otras resultaron notificadas en libertad en el marco de la investigación.

“Estos procedimientos, coordinados por el Acoln y supervisados por la Justicia Federal, se enmarcan en el trabajo constante de la Policía de La Pampa en materia de prevención, investigación y sanción de delitos vinculados al narcotráfico”, expresaron desde la Policía pampeana en un comunicado de prensa.