viernes 24, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
ABC de Castex iluminará su estadio con financiamiento de un programa del gobierno provincial

Abc paezjuan funcionarios secretariaymineria 24octubre2025

La Asociación Barrio Calandri (ABC) accedió a financiamiento del programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Eficiencia Energética de La Pampa, y podrá concretar la obra de iluminación led en su estadio de fútbol, ubicado en la zona oeste de Eduardo Castex. “Es un hecho histórico y nos permitirá ampliar las actividades para los chicos y los más grandes”, destacó el presidente de ABC, Juan Paéz, en Radio DON 101.5 Mhz.

La Secretaría de Energía y Minería lanzó, este año, la tercera convocatoria para que clubes y asociaciones deportivas de La Pampa puedan acceder al Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos. Esta política pública se diseña sobre la base de la equidad, la inclusión y la territorialidad, con la finalidad de potenciar y revalorizar los clubes y espacios deportivos de la provincia.    

Abc paezjuan funcionarios secretariaymineria 24octubre2025 1

Este plan tiene como objetivo que los espacios deportivos de toda la provincia sean iluminados con tecnología eficiente y permite a los clubes el financiamiento de estos proyectos. Además de aumentar las horas de uso de canchas y espacios de recreación, e incrementar el disfrute y la calidad de la práctica deportiva.

Desde la creación del programa, 70 espacios ya han sido beneficiados por esta política pública durante los años  2023 y 2024, alcanzando a 20.000 pampeanas y pampeanos, de todas las edades, que realizan prácticas deportivos en la Provincia.

El Plan materializa la mirada inclusiva y descentralizada impulsada por el Gobierno provincial en el diseño y ejecución de sus políticas públicas, y a través de un trabajo interdisciplinario y colaborativo con el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos que alcanzan nuevas y mejores herramientas para potenciar los clubes y espacios deportivos de toda la Provincia, atendiendo las necesidades de las pampeanas y los pampeanos.

