ABC de Castex iluminará su estadio con financiamiento de un programa del gobierno provincial

La Asociación Barrio Calandri (ABC) accedió a financiamiento del programa de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva y Eficiencia Energética de La Pampa, y podrá concretar la obra de iluminación led en su estadio de fútbol, ubicado en la zona oeste de Eduardo Castex. “Es un hecho histórico y nos permitirá ampliar las actividades para los chicos y los más grandes”, destacó el presidente de ABC, Juan Paéz, en Radio DON 101.5 Mhz.

La Secretaría de Energía y Minería lanzó, este año, la tercera convocatoria para que clubes y asociaciones deportivas de La Pampa puedan acceder al Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos. Esta política pública se diseña sobre la base de la equidad, la inclusión y la territorialidad, con la finalidad de potenciar y revalorizar los clubes y espacios deportivos de la provincia.

Este plan tiene como objetivo que los espacios deportivos de toda la provincia sean iluminados con tecnología eficiente y permite a los clubes el financiamiento de estos proyectos. Además de aumentar las horas de uso de canchas y espacios de recreación, e incrementar el disfrute y la calidad de la práctica deportiva.

Desde la creación del programa, 70 espacios ya han sido beneficiados por esta política pública durante los años 2023 y 2024, alcanzando a 20.000 pampeanas y pampeanos, de todas las edades, que realizan prácticas deportivos en la Provincia.

El Plan materializa la mirada inclusiva y descentralizada impulsada por el Gobierno provincial en el diseño y ejecución de sus políticas públicas, y a través de un trabajo interdisciplinario y colaborativo con el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos que alcanzan nuevas y mejores herramientas para potenciar los clubes y espacios deportivos de toda la Provincia, atendiendo las necesidades de las pampeanas y los pampeanos.