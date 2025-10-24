Allanamientos en varias localidades: Hay detenidos y secuestraron dos kilos de cocaína

Personal dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (ACOLN) de la Policía de La Pampa realizó dos procedimientos en la ciudad de General Pico, que permitieron desarticular circuitos de distribución de sustancias ilícitas y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la venta de drogas.

Las investigaciones, contaron con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de La Pampa a cargo del juez Juan José Baric, y fueron ejecutadas por la División Toxicomanía Operativa UR-II.

El primer caso se originó a partir de tareas de inteligencia que permitieron identificar a los integrantes de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de “delivery” en distintas localidades de la provincia.



En el marco de una pesquisa, personal del Grupo de Control de Ruta de Toxicomanía interceptó un vehículo sobre la Ruta Provincial N° 1, cerca de Intendente Alvear, donde un can detector de narcóticos permitió descubrir un kilogramo de cocaína, de alta pureza, oculto en el rodado.

El procedimiento derivó en allanamientos simultáneos en General Pico, Speluzzi, Eduardo Castex y Victorica, con resultados positivos, se secuestraron menores cantidades de cocaína y marihuana ya fraccionadas, plantas de cannabis, balanzas de precisión y otros elementos de interés. Además, fueron detenidas tres personas, dos inicialmente en el operativo y una más durante los allanamientos, y otras ocho quedaron vinculadas a la causa.

El segundo operativo tuvo lugar en la ciudad de General Pico, donde personal policial detectó la actividad de una persona investigada, un hombre de 41 años, que comercializaba drogas al menudeo. Tras ser interceptado, se comprobó que poseía sustancias ilícitas listas para su venta.

A partir de la orden del juez Baric, se concretaron allanamientos en los barrios Este y Frank Allan, donde se secuestró un kilogramo de cocaína, balanzas de precisión y otros elementos probatorios. El imputado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.