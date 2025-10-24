II Expo Ambiental en Castex: Más de diez trabajos innovadores y charlas de concientización

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex se realizó la II Feria Ambiental, con una decena de stands establecimientos educativos, la secretaria de Energía y Minería de La Pampa y empresas privadas. El espacio fue proyectado para la educación, la concientización y el intercambio de iniciativas sostenibles, y se pudieron observar innovadoras propuestas impulsadas por adolescentes castenses.

La feria contó con la participación de más de diez stands educativos, entre los cuales estuvieron el Colegio Belgrano con su iniciativa “Higienagua”, enfocada en la preservación del agua, y la EPET N°10 con su propuesta “Reciclamos el presente y diseñamos el futuro”, centrada en el reciclaje y la innovación.

También expusieron el Colegio Secundario Licenciado Hugo Peinetti, la Escuela N° 44, el JIN N° 10, el Eco Mercado Municipal, la organización Campo Limpio, el área de Medio Ambiente Municipal y la Secretaría de Minería y Energía de La Pampa.

CHARLAS

Durante la jornada, se desarrollaron charlas destinadas a estudiantes y al público general. La médica veterinaria Laura Domene, responsable del área de Zoonosis local, dictará “Rabia e importancia de las castraciones”, dirigida a estudiantes de segundo ciclo y nivel secundario.

Por su parte, Camilo Ordóñez, director de Medio Ambiente, abordó el “Calentamiento global: cómo actuar desde nuestro lugar”, también para segundo ciclo y secundario.

Además, la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa ofreció la charla “¿Qué cuidamos cuando cuidamos la energía?”, abierta a todos los niveles educativos, promoviendo la conciencia sobre el uso responsable de los recursos.