viernes 24, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Manzano, Vila, Scaglione y Belocopitt se quedaron con Telefé y controlarán tres canales

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Scaglionegustavo telefe 24octubre2025

Telefé fue vendida por 104 millones de dólares a José Luis Manzano, Daniel Vila, Gustavo Scaglione y Claudio Belocopitt, según anticiparon a LPO fuentes al tanto de las negociaciones.

La operación con la norteamericana Paramount se cerró en las últimas horas por 104 millones de dólares y comprende a todos los socios de canal América (América TV y A 24).

El rosarino Scaglione fue la cabeza de las negociaciones, que habían entrado en un impasse por algunas observaciones de Paramount. Las discusiones en torno a la plata y la estructuración de la financiación llegaron a buen puerto y se concretaron este jueves.

Ahora, los compradores de Telefé tienen acciones cruzadas con América, propiedad de Vila, Manzano, Belocopitt y Scaglione. Estos empresarios buscan conformar un bloque que discuta temas comerciales de manera coordinada. También participaría el empresario Marcelo Fígoli, dueño de Radio Rivadavia.

En el camino quedó Gerardo Werthein, cuya salida de la Cancillería estuvo cruzada con la compra de Telefé. En el entorno del empresario creen que hubo una mano negra que presionó para que le frenen el negocio a su familia a pesar de que tenía mejores condiciones que Scaglione.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Festival intendentealvear octubr2025 1Refrigeradossantiago 13octubreAntar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025
Comisiones elpalomo 19octubre2025Cospecltda banner abril2025 400x300