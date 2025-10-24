viernes 24, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Messi renovó con el Inter Miami hasta diciembre del 2028

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Messilionel intermiami 23octubre2025

El astro argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que se retirará en el equipo estadounidense.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.

Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.

Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters´ Shield 2024.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025Festival intendentealvear octubr2025 1
Comisiones elpalomo 19octubre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 13octubre