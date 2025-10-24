viernes 24, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Santa Rosa: Molestó a la ex novia, dañó dos autos y lo detuvieron

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Auto parabrisa danios santarosa 24octubre2025

Un joven de 23 años fue demorado por molestar a su ex pareja y luego dañar dos vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Le rompió el parabrisas a uno y el espejo al otro.

Todo ocurrió el jueves por la noche, cerca de las 21 horas, cuando efectivos de la Seccional Segunda fueron alertados sobre un episodio en Gobernador Duval y Jujuy. «Un hombre estaba molestando a la ex pareja», indicaron fuentes policiales a cronistas del diario La Arena.

Al llegar al lugar, se encontraron con una mujer de 34 años. «Explicó que se había presentado la ex pareja y, cuando se estaba retirando, dañó vehículos que eran de vecinos de la zona», señalaron.

Sobre Duval al 900 encontraron a la dueña de una Renault Sandero, que estaba estacionada sobre la vía pública, a la que le habían dañado el parabrisas. También atacaron un Chevrolet Aveo que estaba sobre Salta al 400 y le rompieron el espejo del lado del conductor.

Los efectivos de la Segunda iniciaron un rastrillaje por la zona y en Asunción del Paraguay y Santiago del Estero lograron interceptar al sospechoso, un joven de 23 años. «Fue trasladado a la comisaría y a raíz de la situación de género se solicitó la intervención de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. También se le inició una causa por daños y las actuaciones serán giradas a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad», completaron.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Tecnohuose banner setiembre2025Comisiones elpalomo 19octubre2025Refrigeradossantiago 13octubre
Sancorseguro banner setiembre2025 lateralFestival intendentealvear octubr2025 1