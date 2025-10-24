Santa Rosa: Molestó a la ex novia, dañó dos autos y lo detuvieron

Un joven de 23 años fue demorado por molestar a su ex pareja y luego dañar dos vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Le rompió el parabrisas a uno y el espejo al otro.

Todo ocurrió el jueves por la noche, cerca de las 21 horas, cuando efectivos de la Seccional Segunda fueron alertados sobre un episodio en Gobernador Duval y Jujuy. «Un hombre estaba molestando a la ex pareja», indicaron fuentes policiales a cronistas del diario La Arena.

Al llegar al lugar, se encontraron con una mujer de 34 años. «Explicó que se había presentado la ex pareja y, cuando se estaba retirando, dañó vehículos que eran de vecinos de la zona», señalaron.

Sobre Duval al 900 encontraron a la dueña de una Renault Sandero, que estaba estacionada sobre la vía pública, a la que le habían dañado el parabrisas. También atacaron un Chevrolet Aveo que estaba sobre Salta al 400 y le rompieron el espejo del lado del conductor.

Los efectivos de la Segunda iniciaron un rastrillaje por la zona y en Asunción del Paraguay y Santiago del Estero lograron interceptar al sospechoso, un joven de 23 años. «Fue trasladado a la comisaría y a raíz de la situación de género se solicitó la intervención de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. También se le inició una causa por daños y las actuaciones serán giradas a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad», completaron.