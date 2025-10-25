Consecuencias de la crisis: Reducen la jornada laboral en el frigorífico de Santa Rosa

La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa homologó un acuerdo entre el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de La Pampa y Carnes Pampeanas S.A., donde se estableció una reducción de la jornada laboral. Además, hubo un compromiso de no despedir a trabajadores sin causa.

La medida se oficializó este viernes a través de la Resolución Nº 150, con fecha del 20 de octubre de este año, y es un reflejo de la crisis que atraviesa la industria frigorífica de todo el país producto de las políticas macroeconómicas. En ese marco, la Secretaría homologó «el Acuerdo arribado» en virtud «de lo manifestado y toda vez que los escenarios descriptos son de público y notorio conocimiento». En el marco de esta emergencia, se estableció «un programa de suspensión rotativa».

La misma contempla una reducción de la jornada de cada trabajador en servicio en «un 40 % de las horas que venía cumpliendo. Es decir, los trabajadores laborarán el 40% de las horas que tenían asignadas».

Mientras dure la medida, y en respuesta a lo pedido por el Sindicato para «minimizar el impacto que provoca la reducción de la jornada, las partes convienen que Carnes Pampeanas abonara, excepcionalmente y sin sentar precedentes, al personal un 40 % del salario, mas una prestación dineraria de carácter no remunerativo equivalente al 60% de la remuneración neta que hubiere correspondido a cada trabajador».

«El pago de las sumas remunerativas y no remunerativas realizadas a los trabajadores, en ningún supuesto podrá ser inferior a lo que efectivamente le correspondiese por garantía horaria. Tanto el salario como la prestación no remunerativa se abonarán en la época ordinaria prevista para el pago de los salarios, y esta última se liquidara como prestación No remunerativa en forma completa o abreviada», añadió la Resolución.

En ese marco, el sindicato aceptó «la prestación de naturaleza no remunerativas, así como todas las condiciones y modalidades de pagos señaladas, a fin de compensar los perjuicios que habrán de ocasionar las suspensiones en el patrimonio de sus representados. Ello toda vez que fueron producto del esfuerzo compartido con el fin de preservar la fuente laboral».

Por tres meses.

La medida tendrán un plazo de tres meses, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre inclusive. «Durante la vigencia del acuerdo, Carnes Pampeanas se compromete a no realizar despidos incausados.

Para el calculo de indemnizaciones por eventuales despidos directos o indirectos, causados o sin causa donde se objete la causa del distracto, se tendrá como base remuneratoria a los fines del calculo indemnizatorio los conceptos remunerativos y no remunerativos». También se comprometió «a que el presente acuerdo no altere ni menoscabe ningún ingreso económico actual o futuro de los trabajadores en actividad».

Finalmente, y con el objetivo de evitar perjuicios en los trabajadores pronto a jubilarse, «estos percibirán íntegramente la totalidad de la remuneración de forma remunerativa».