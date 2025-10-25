Dos apuñalados en la vía pública en Santa Rosa

Una pelea en el centro de Santa Rosa terminó -el viernes a la tarde- con una mujer apuñalada en el brazo y un joven demorado por la agresión. También, este sábado por la mañana, fue apuñalado un hombre en una pelea entre tres personas, pero no sufrió heridas graves.

APUÑALADA

Fuentes policiales informaron que el viernes por la tarde, luego de las 14 horas, el Cecom alertó por una pelea en la zona de las calles Don Bosco y Olascoaga. Al llegar al lugar los efectivos policiales de la Seccional Tercera, observaron una pelea de “gran magnitud” donde un joven de 21 años, estaba “exaltado con un arma blanca”, y por el otro lado, un “grupo de personas que intentaba agredirlo”.

En ese momento, las fuentes explicaron que el personal policial comprobó que una mujer de 66 años tenía “un corte profundo en uno de los brazos”. La mujer herida contó que fue agredida por el joven, motivo por el cual fue demorado por los efectivos.

Por otra parte, relataron que se solicitó la asistencia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y fue derivada al Hospital René Favaloro para que le realicen las curaciones.

En ese sentido, informaron que luego de recibir el alta, realizó la denuncia por las lesiones que sufrió.

Las fuentes relataron que se secuestró una motocicleta que tenía daños y “manchas de sangre alrededor”, el arma blanca y otros elementos.

Finalmente, informaron que los motivos de la pelea serían por “un problema de vieja data entre familiares de la expareja del joven demorado”.

APUÑALADO

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 9.30 horas, en la calle Corrientes en cercanías de Avenida General Belgrano. Los efectivos detallaron que se trató de una pelea entre tres limpiacoches. Dos de ellos, que son hermanos, se enfrentaron contra otro.

«Los hermanos le dieron golpes de puño en principio, el otro se defendió con un cuchillo y le causó lesiones. Luego de esto uno de los hermanos lo golpeó con un palo al que tenía el arma blanca», relataron las fuentes policiales .Intervinieron agentes de la Seccional Primera para detener la agresión.

El hombre apuñalado recibió una herida punzante debajo de la axila; de los otros dos, uno presentó lesiones en el pecho y el otro en la cabeza. Por esto llegó al lugar una unidad del SEM, que les realizó una revisión médica en el lugar.

El apuñalado fue derivado al Hospital Favaloro, mientras que los otros dos fueron llevados al Evita. Afortunadamente todos sufrieron heridas leves y fueron dados de alta poco después.

Ninguno de los tres quiso presentar denuncia ante la policía. Por otra parte, una mujer que fue testigo de la situación presentó su declaración.

Los tres implicados fueron notificados en libertad, en la causa que quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.