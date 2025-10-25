El Estadio Municipal de Santa Rosa cuenta con nueva iluminación y reparaciones

En el Estadio Municipal “Tomás M. González” se inauguró ayer la nueva iluminación del predio, y los trabajos de reparación del techo, pintura y aberturas.

El Estadio Municipal, un icono del deporte de la capital pampeana, luce con las nuevas mejoras, que buscan devolverle su brillo para la comunidad deportiva.

Con la presencia de deportistas se habilitó el nuevo sistema de iluminación que dispone de 36 reflectores de 500 watts distribuidos en columnas ubicadas en las canchas, permitirán mejorar la visibilidad y la seguridad de deportistas y del público que concurre a las instalaciones, donde ahora podrá ampliarse la franja horaria de prácticas.

Más obras para el Estadio Municipal

A la par de esta mejora, se realizaron trabajos en el desagüe, se reparó por completo el techo del SUM y gimnasio, y se acondicionó el espacio donde se construirá un playón deportivo que ya dispone de un nuevo alambrado olímpico para la práctica deportiva al aire libre.

Los trabajos incluyen la renovación de aberturas, pisos y pintura del gimnasio, en el marco de un plan integral que busca modernizar el estadio sin interrumpir la actividad cotidiana de 2.000 deportistas santarroseños.

Una jornada de deporte

Al mismo tiempo, se desarrollaron prácticas de fútbol, hockey, newcom, beach volley, taekwondo, gimnasia y una clase abierta de zumba de personas que utilizaron remeras rosas, para recordar que Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. En simultáneo, las distintas disciplinas compartieron el espacio en una tarde llena de movimiento, música y participación.

El nuevo sistema de iluminación marca un avance concreto en la puesta en valor del Estadio Municipal y abre una etapa donde el deporte y la comunidad vuelven a encontrarse en un espacio cuidado, activo y con proyección. Cada mejora suma y prepara el terreno para lo que viene: un predio cada vez más preparado para acompañar el crecimiento de Santa Rosa.