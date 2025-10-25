sábado 25, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En la Legislatura pampeana comienza a implementarse “La Hora Silenciosa”

A partir del miércoles 29, entre las 10 y 11 horas, se implementará “La Hora silenciosa” en la Cámara de Diputados de La Pampa.

Durante “La Hora Silenciosa” se dispone la reducción de estímulos sensoriales, disminuyendo la intensidad de las luces, apagándose la música en las oficinas de la Legislatura, para favorecer un ambiente más calmo, creándose un espacio con menos ruido y estímulos visuales, destinado a una mejor inclusión de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que a menudo sufren de sobrecarga sensorial y personas con otras sensibilidades sensoriales.

Con la instrumentación de esta iniciativa, la Legislatura provincial  también ayuda a visibilizar las necesidades de personas con sensibilidades sensoriales y promueve una mayor empatía y comprensión en la sociedad.

