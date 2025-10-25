sábado 25, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró Huésped de Honor al cantante y compositor británico Rod Stewart, mediante la Declaración N°171/2025, impulsada por el legislador Pablo Donati.

El reconocimiento destaca la “trayectoria artística y la enorme contribución de Stewart a la música y la cultura global”, coincidiendo con su visita al país para ofrecer tres conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena, en el marco de su gira One Last Time.

Durante la ceremonia, el artista expresó: “Nunca antes recibí una distinción de este tipo en ninguna ciudad del mundo. Es un gran honor. Hoy es el último de los tres shows agotados y, créanme, no digo esto seguido, pero es el mejor público que hemos tenido. Muchísimas gracias desde lo profundo de mi corazón”.

Stewart agregó que era “un placer estar en el país que le dio al mundo a Messi y Maradona”, en referencia a los ídolos del fútbol argentino.

En tanto, Donati recordó el impacto de la música de Rod Stewart en su juventud: “Fui y escuché una canción que me encantó. Todo el mundo bailó desaforado esa canción. Me puse a investigar y me encontré con que no era un músico que hiciera música disco. Era un rockero como lo era yo, pero que no solamente cantaba rock”, relató el legislador.

