Torneo Provincial 2025: Dos semifinalistas de cada liga y una final «interligas»

Los All Boys de Santa Rosa y Trenel, Atlético Santa Rosa y Alvear FC clasificaron para disputar las semifinales del Torneo Provincial 2025, y la llave determinó que la final la jugarán un equipo de la Liga Pampeana y otro de la Liga Cultural.

En el estadio Mateo Calderón, Santa Rosa empató –sin goles- con Pico FC, como ocurrió en el primer partido en General Pico. En las semifinales prevaleció el equipo capitalino, que venció 6 a 5 desde los doce pases. Emiliano Cocco, Maximiliano Montoya, Maximiliano Acosta, Axel Pérez, Franco Lezcano y su arquero Bautista Alliveratore anotaron para los albos, y el guardameta castense después atajó el disparo de Agustín García, para asegurar la serie. El arquero Osvaldo Yori contuvo el penal de Tomás Alou. Para los piquenses marcaron Esteban Gutiérrez, Ruiz Melgarejo, Tomás Soloppi, Yori, y Marcos Quiroz, y Frías falló su tiro.

El equipo santarroseño enfrentará a su clásico rival en semifinales. All Boys de Santa Rosa empató 1 a 1 con Racing Club de Eduardo Castex en el estadio La Fortaleza alba, con goles de Brian Caser y Gastón Palma –de penal-, y fueron expulsados los defensores locales Renzo Frank y Emiliano Otero. Los auriazules hicieron valer la goleada conseguida en su estadio, donde vencieron 4 a 1 a los castenses.

CRUCE NORTEÑO

El campeón 2024 del certamen interligas, All Boys de Trenel, y el campeón 2025 de la Liga Pampeana, Alvear FC, jugarán la otra semifinal.

All Boys, único invicto del campeonato, derrotó 2 a 1 a El Pamptero de Colonia Santa María, con goles de Moreira y Juan Leguizamón para los trenelenses, y Facundo Aschemacher descontó para los sureños. En el partido “de ida” empataron sin goles.

En Miguel Riglos, Alvear FC perdió 1 a 0 con Unión. El único tanto lo marcó Nicolás Luzuriaga. Así la serie quedó empatada, porque los azules vencieron en “la ida” por 3 a 2.

En la definición por penales, los alvearenses vencieron 5 a 4, con los penales convertidos por Marcelo Freites, Yael Ferreyra, Agustín Alvarez, Axel Bertaina y Gonzalo Arriola y el arquero Santucho le contuvo el penal a González Carabalí. Para los de Miguel Riglos anotaron Cristian Baldissoni, Leonardo Jeremías Dulcich, Marcos Sanabria y Leandro Hidalgo.