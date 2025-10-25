Torneo Provincial 2025: Racing Club empató y All Boys de Santa Rosa clasificó a semifinales

Racing Club y All Boys de Santa Rosa empataron 1 a 1 en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la revancha de los cuartos de final del Torneo Provincial 2025. El equipo alboyense cerró un global de 5 a 2, y clasificó a semifinales de la competencia interligas. Los locales terminaron con nueve jugadores, por las expulsiones de los defensores Emiliano Otero y Renzo Frank.

Los capitalinos se pusieron rápidamente en ventaja por intermedio de Brian Caser, en una jugada muy cuestionada por los locales que reclamaron posición adelantada. Frank fue uno de los más exaltados, y en la jugada siguiente fue expulsado por una agresión al autor del tanto santarroseño.

En el primer acto, de contragolpe los auriazules pudieron estirar la diferencia, mientras que Racing Club no generó juegas de riesgo para el arquero Guaraglia.

En el complemento, la expulsión de Otero agravó la situación racinguista. Y All Boys dominó las acciones cómodamente.

A los 35 minutos le cometieron falta a Suzán y el árbitro no dudó en sancionar penal. Lo ejecutó Palma y estableció el empate.