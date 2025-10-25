Tragedia en medio del temporal: Murió un taxista en la General Paz

Un taxista falleció este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación mientras circulaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

El episodio ocurrió en el contexto de las intensas lluvias que provocaron anegamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según fuentes oficiales, el hombre fue hallado inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de evacuación en la zona inundada.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. El tránsito en la zona permanecía restringido por acumulación de agua y operativos de emergencia.

Temporal y complicaciones

-Las lluvias comenzaron durante la madrugada y se intensificaron hacia las primeras horas del sábado.

-La General Paz registró anegamientos en varios tramos, especialmente en colectoras y pasos bajo nivel.

-El SMN mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.