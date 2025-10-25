UNLPam: Destacada actuación de la Facultad de Ingeniería en la Liga Nacional Robótica

El Superdomo de San Francisco fue escenario de la segunda fecha de la zona centro de la Liga Nacional de Robótica (LNR), organizada por la UTN San Francisco. En el evento participaron 64 equipos de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, que compitieron en las categorías Sumo, Fútbol, Carreras y Laberinto.

La jornada sabatina reunió a estudiantes de nivel secundario, universitario y a aficionados a la robótica de distintas edades.

Entre los equipos destacados estuvo la participación del Grupo RAFI de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, que lograron sobresalir por su creatividad y desempeño.

RESULTADOS DEL RAFI

-1ro Sumo: Steelson

-2do Sumo: Reciclado

-1ro Mini Sumo: Tétano

-1ro Fútbol: El RAFI

-3ro Carreras: VOLT