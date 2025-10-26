Colectivo con 47 estudiantes y conductor de Santa Rosa chocaron un vacuno suelto en la ruta provincial 13

Un colectivo con 47 estudiantes -de entre 16 y 17 años- y una camioneta chocaron -aproximadamente a las 5 horas- un vacuno en la ruta provincial 13, a aproximadamente 15 kilómetros al sur del Puesto Caminero El Duranzo.

La camioneta Toyota circulaba en sentido norte – sur, conducida por una persona de Santa Rosa, que sufrió lesiones.

Mientras que en el colectivo iba un contingente de 47 estudiantes de Santa Rosa, de entre 16 y 17 años, que no sufrieron lesiones. La empresa del transporte dispuso otra unidad que “buscó a los jóvenes para continuar el viaje de regreso” a la capital pampeana.

Fuentes policiales indicaron que el vacuno “se habría escapado de un predio rural lindante y quedó muerto sobre la cinta asfáltica”.

En el sector del siniestro intervino el personal policial y de salud pública de Carro Quemado, para socorrer a los accidentados y brindar los primeros auxilios a los lesionados.