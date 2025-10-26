domingo 26, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
El PJ se impuso ajustadamente en La Pampa y se quedó con dos bancas

Los datos extraoficiales que trascendieron hasta el momento, confirman una victoria del Frente Defendemos La Pampa en Santa Rosa. En General Pico se impuso La Libertad Avanza. En La Pampa, el oficialismo provincial se impuso por aproximadamente dos mil votos, indicaron fuentes extraoficiales. En estos momentos hay festejos en el búnker del PJ en la capital pampeana. 

Con estos resultados parciales, el PJ pampeano recuperaría una banca en la Cámara de Diputados de Nación. Abelardo Ferrán y Varinia Marín asumirían el 10 de diciembre, y Adrián Raver (LLA) sería el otro representante pampeano. La UCR perdió la banca que actualmente ocupa Marcela Coli.

«Feliz, contento, recuperamos un diputado, recorrimos mucho, anduvimos por muchos lugares, y hoy tuvimos un resultado que nos deja tranquilos», dijo Ceferino Almudevar en la sede del PJ pampeano. 

Almudevar dijo que los militantes aguardan por la llegada del gobernador, Sergio Ziliotto, para sumarse a los festejos. 

EN DESARROLLO…

