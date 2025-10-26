El oficialismo dice el resultado no impactará en Castex, y la oposición advierte que «no somos una isla»

Funcionarios del oficialista Cambia La Pampa (UCR y Fregen) y la oposición de Defendemos La Pampa (PJ y aliados) coincidieron en la positividad del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), hablaron de los cambios que tuvo la campaña proselitista, pero no coincidieron en las consecuencias de los resultados. Los oficialistas consideran que no se plebiscita la gestión municipal y que la nueva conformación del Congreso Nacional no repercutirá en Eduardo Castex, pero desde la oposición evalúan que efectivamente impactará en el interior del país. “No somos una isla, las medidas que se toman en las Legislatura provincial y nacional repercuten en Eduardo Castex”, dijo el concejal Martín Araya.

El legislador provincial Sergio Pregno consideró, en Radio DON 101.5 Mhz, que está “fue una campaña (proselitista) atípica porque no hubo folletería, no hubo entrega de votos y se hizo mucho proselitismo por redes sociales y medios de comunicación”.

“Quedará un Congreso a favor o en contra del gobierno nacional. No veo un Congreso intermedio y los grises en el Congreso no sirven”, expresó.

Por su parte, el concejal justicialista Martín Araya destacó que este comicio tuvo “una trascendencia como pocas veces se le dio a las elecciones legislativas.

El entrevistado expresó, en la transmisión del streaming de Radio DON 101.5 Mhz, que el comicio efectivamente repercutirá en Eduardo Castex porque “no es una isla” y “claramente está atada a lo todo lo que pasa en los legislativos provincial y nacional”.

“Nosotros no tenemos participación directa, pero las políticas inciden en nuestra ciudad”, ratificó.

TESTIMONIOS DEL OFICIALISMO LOCAL

La intendenta Mónica Curutchet aseguró que “estuvimos muy poco en campaña, porque estamos en gestión”, y durante setiembre y octubre “hay mucha actividad en la localidad”.

Expresó que las agrupaciones políticas durante esta campaña proselitista “nos tuvimos que adecuar a este (nuevo) sistema”, y consideró como aspecto destacado: “esta bueno para la limpieza del pueblo porque no hubo afiches ni pasacalles”.

“¿Qué espero de la conformación del nuevo Congreso?…donde están representadas las mayorías y las minorías tiene que haber diálogo y consenso y todo el mundo tiene que ser escuchado”, expresó.

Por su parte la edila radical Silvina Soncini, analizó que esta elección “no tiene influencia (local)”. “Marcará (la reconfiguración política) a nivel nacional, pero a nivel local no nos afecta”, consideró.

La dirigenta radical admitió que existe una “crisis” económica. “La gente la está pasando mal y hay críticas a Nación”, expresó.

Igualmente, destacó que durante el proselitismo “la gente no nos presentó inquietudes locales y nos recibió muy bien”.