domingo 26, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex triunfó LLA y y Defendemos La Pampa venció en Arata, Conhelo y Rucanelo

Elecciones votante padron escuela195 26octubre2025

Los candidatos de LLA alcanzaron 2.509 votos contra los 2.406 de los candidatos del Frente Defendemos La Pampa, y Cambia La Pampa -apoyado por el oficialismo municipal- sumó solamente 678  adhesiones.

Los libertarios alcanzaron la mayor diferencia en la Escuela 44, donde sacaron precisamente 103 votos de diferencia, y en el resto de las mesas alternaron triunfos y derrotas con el oficialismo provincial.

MÁS RESULTADOS

En Arata, Conhello y Rucanelo triunfaron los candidatos del Frente Defendemos La Pampa, con diferencias significativas, teniendo en cuenta la cantidad de habilitados para sufragar.

EN DESARROLLO….

