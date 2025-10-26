domingo 26, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
La Cospec Ltda anunció un corte de energía eléctrica en Eduardo Castex

Cospecltda transformador 30agosto2024

La Cospec Ltda informó que este lunes 27 -desde las 6.30 horas hasta las 7.30 horas- se realizará un corte de energía eléctrica que afectará a la zona comprendida por el Alimentador II, para realizar trabajos de mantenimiento.

El área comprendida está delimitada hacia el oeste de Avenida del Trabajo; desde la calle Rivadavia al cardinal norte hasta la ruta provincial 102; desde la calle Bautista Alberdi hacia el sector sur; y además afectará a la zona rural de Conhello.

En el lapso establecido, los operarios de la cooperativa realizarán los trabajos necesarios para mejorar la prestación del servicio energético en el sector urbano y rural de Eduardo Castex y Conhello.

El Consejo de Administración transmite  a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.

