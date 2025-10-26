domingo 26, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Informate
Radio
Rarezas en Castex: El abuelo entrevistó a la nieta y … ¿se pusieron de acuerdo a qué candidato votarán?

Las elecciones dejan perlitas, algunas rarezas y hechos risueños. La habitual cobertura periodística de Radio DON 101.5 Mhz durante las elecciones, en este caso sumó el canal de streaming (RadioDonCastex). El conductor José María Nicoletti se encontraba conduciendo su programa de tangos dominical, y su nieta Martina concurrió a votar en la Escuela 195 de Eduardo Castex.

Cristina Colombatti entrevistó a la joven, quien destacó que concurrió “a cumplir con la responsabilidad de todo ciudadano”, y ponderó el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) porque “es más ágil y más cómodo”.

Seguidamente irrumpió el conductor – abuelo, y –risueño y a modo de cargada- le preguntó si había “hecho bien las cosas”, pero la joven –también afectuosamente- rápidamente le respondió: “no me podes condicionar el voto”

“No es una elección ni de presidente, ni gobernador, no opinó…”, expresó José María, y la nieta le respondió: “todo tiene que ver con todo”….

“Es bravísima”, expresó el conductor. Y acto seguido se despidieron con risas y cariños…

