Ziliotto celebró el triunfo del PJ pampeano: «Se ratificó una forma de gobernar en La Pampa»

«Hoy los peronistas de La Pampa una vez más festejamos, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese», dijo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El presidente del PJ pampeano le habló a la militancia que se congregó en la sede partidaria, tras conocer el ajustado triunfo electoral obtenido en las elecciones legislativas nacionales. El PJ recuperó una banca en la Cámara de Diputados de Nación, donde Abelardo Ferrán y Varinia Marín asumirán el 10 de diciembre, y también el libertario Adrián Ravier.

«El pueblo peronista de La Pampa marcó la cancha», sostuvo en uno de los pasajeros el primer mandatario pampeano.

«Lo que tienen que entender toda la dirigencia de La Pampa es que hay que defender a los que menos tienen, dejar las apetencias personales, no es momento para pelearse, es momento para luchar, y esa lucha la dieron ustedes, ustedes son los responsables, festejen, porque este triunfo es de ustedes», destacó Ziliotto.

«Nos respalda la historia, nos obliga el futuro, por eso quiero agradecerle que podamos mostrarnos a nivel nacional, que también se ratificó una forma de gobernar en La Pampa, de defenderla, y eso lo tenemos muy claro, seguiremos pidiendo que nos devuelva lo que nos sacaron», sostuvo al ampliar que «queremos seguir viviendo con dignidad en La Pampa, sin depender de nadie»