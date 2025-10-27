lunes 27, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Choque entre una camioneta y una bicicleta en Castex: Menor fue hospitalizada

Choque camioneta bicicleta castex 27octubre2025

En el cruce de Avenida Independencia y calle Gobernador Duval se produjo un accidente. Una camioneta Toyota Hilux chocó con una bicicleta conducida por una menor de edad. La ciclista fue trasladada al Hospital «Pablo F. Lacoste», donde fue examinada y se estima que próximamente le darían el alta médica, porque afortunadamente no habría sufrido lesiones de gravedad.

Fuentes policiales indicaron que la colisión se produjo aproximadamente a las 19 horas.

La camioneta Toyota Hilux circulaba por Avenida Independencia en sentido este-oeste; mientras que la bicicleta transitaba por la calle Gobernador Duval en dirección sur – norte.

La policía indicó que se analizan “las causas que provocaron el accidente”.  

